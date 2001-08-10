Южносахалинцам напоминают о возможности перевести автомобиль на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации национального проекта «Экология» с начала текущего года в областном центре переведено на газ порядка 850 транспортных единиц. Всего с начала момента реализации программы было переоборудовано более 2100 автомобилей горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для многих жителей областного центра важной мотивацией перевода личного транспорта на газ может стать экономическая выгода. Газомоторное топливо стоит в несколько раз дешевле бензина - в среднем около 20 рублей за 1 куб. метр, что в 3-4 раза экономичнее. Второй момент - снижение транспортного налога вдвое для собственников газобаллонных автомобилей.

- Наблюдается положительная тенденция. С каждым годом все больше автолюбителей переводят свой транспорт на газомоторное топливо. В первую очередь это экономично, затраты на содержание существенно снижаются. Также немаловажным фактором является экологичность. С каждым переведенным автомобилем в нашем городе становится чище воздух, - пояснил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев.

Сегодня в областном центре действуют две АЗС, заправляющие автотранспорт природным газом - чистым топливом, на 98% состоящим из простейшего углеводорода - метана. Основным преимуществом данного вида топлива является его безопасность среди других горючих веществ. Он официально имеет наивысший класс безопасности, превосходящий электрические двигатели и солнечные батареи. Природный газ в два раза легче воздуха и при утечке быстро растворяется в атмосфере.

Так, возможностью бесплатно перевести свое авто на газ в этом году воспользовались 747 южносахалинцев, всего же с момента старта программы компенсационные выплаты получили более 1300 человек. Компенсация предоставляется в размере 100% от понесенных затрат, но не более 150 тысяч рублей.

Напомним, что получение компенсационных выплат на возмещение затрат возможно при соблюдении следующих условий: автомобиль не должен быть старше 20 лет; заявитель должен иметь прописку в Южно-Сахалинске. Перечень необходимых документов, адреса автосервисов, предоставляющих услугу по переоборудованию автомобилей на газ, а также информация о субсидировании этих работ из бюджетных средств размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Жителям Южно-Сахалинска можно получить консультацию по переводу транспортного средства на газ в департаменте городского хозяйства: пр. Мира, 64А, кабинеты № 106 и 110), а также по телефону 300-584 (доб. 4, 7, 8).