В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода c 22.00 16 декабря до 06.00 17 декабря будет отключена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Отключения планируются в следующих многоквартирных домах:
- А.Буюклы, 78, 89а;
- Амурская, 1-169, 4-184;
- Вокзальная, 5-13, 9а, 71Б;
- Дзержинского, 15, 12-44, 12а;
- Железнодорожная, 16-20, 18а;
- Загородная, 2;
- Западная, 80-88, 80а, 80г, 86г;
- Институтская, 16, 18Б;
- К.Маркса, 25-31;
- Коммунистический, 22, 74, 84;
- Комсомольская, 146-152;
- Крюкова, 35, 35а, 64;
- Курильская,2-52, 6а-26а, 20Б, 3-59, 43а;
- Л.Толстого, 3, 5;
- Ленина,125-303, 283а, 285а, 164-294, 266Б, 268а;
- Милицейская, 7-13, 7а, 7Б, 11а, 13а;
- Мира, 95-109, 176-192, 186а-192а, 186Б, 192Б;
- Невельская, 4-58, 3-53, 17а, 27а;
- Озерная, 2а;
- Пер.Ангарский, 4, 6;
- Песочная, 33;
- Пограничная, 36-60, 48а-58а, 55а;
- Поповича, 96-110, 49-79;
- Победы, 60-100, 53-81, 55а, 55в;
- Пушкина, 57, 131, 133, 118, 120, 152, 158;
- Сахалинская, 1-61, 23а, 25а, 45а, 147, 6-108, 32а, 32Б, 106а, 108а;
- Северная, 44;
- Фабричная, 14а, 36-40;
- Физкультурная, 66-98, 115-119;
- Хабаровская, 2-60;
- Хлебная, 10;
- Чехова, 1-103, 2-174, 2а, 29а, 43а, 66а-72а, 70Б, 160а, 172а;
- Ю-Сахалинская, 6-10, 11-27, 17а;
- в частном секторе района Владимировка (от ул. Железнодорожная до ул.Некрасова).
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.
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