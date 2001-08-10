Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
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В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
11:25, | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря

В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода c 22.00 16 декабря до 06.00 17 декабря будет отключена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Отключения планируются в следующих многоквартирных домах:

- А.Буюклы, 78, 89а;

- Амурская, 1-169, 4-184;

- Вокзальная, 5-13, 9а, 71Б;

- Дзержинского, 15, 12-44, 12а;

- Железнодорожная, 16-20, 18а;

- Загородная, 2;

- Западная, 80-88, 80а, 80г, 86г;

- Институтская, 16, 18Б;

- К.Маркса, 25-31;

- Коммунистический, 22, 74, 84;

- Комсомольская, 146-152;

- Крюкова, 35, 35а, 64;

- Курильская,2-52, 6а-26а, 20Б, 3-59, 43а;

- Л.Толстого, 3, 5;

- Ленина,125-303, 283а, 285а, 164-294, 266Б, 268а;

- Милицейская, 7-13, 7а, 7Б, 11а, 13а;

- Мира, 95-109, 176-192, 186а-192а, 186Б, 192Б;

- Невельская, 4-58, 3-53, 17а, 27а;

- Озерная, 2а;

- Пер.Ангарский, 4, 6;

- Песочная, 33;

- Пограничная, 36-60, 48а-58а, 55а;

- Поповича, 96-110, 49-79;

- Победы, 60-100, 53-81, 55а, 55в;

- Пушкина, 57, 131, 133, 118, 120, 152, 158;

- Сахалинская, 1-61, 23а, 25а, 45а, 147, 6-108, 32а, 32Б, 106а, 108а;

- Северная, 44;

- Фабричная, 14а, 36-40;

- Физкультурная, 66-98, 115-119;

- Хабаровская, 2-60;

- Хлебная, 10;

- Чехова, 1-103, 2-174, 2а, 29а, 43а, 66а-72а, 70Б, 160а, 172а;

- Ю-Сахалинская, 6-10, 11-27, 17а;

- в частном секторе района Владимировка (от ул. Железнодорожная до ул.Некрасова).

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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