Тихоокеанское
информационное агентство
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10:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Прокуратура обязала власти Невельска построить очистные сооружения

Прокуратура обязала власти Невельска построить очистные сооружения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения экологического законодательства при сбросе сточных вод в водный объект в с. Шебунино, Невельского района, рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Установлено, в рамках договора аренды движимого муниципального имущества от 03.05.2017 № 03/17, муниципальным образованием «Невельский городской округ»  ООО «Шебунино» передан ряд объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории населенного пункта. При этом, муниципалитетом не обеспечено наличие очистных сооружений, позволяющих  предприятию  осуществлять сброс сточных вод в соответствии с установленными  нормативами.

С целью очистки и дальнейшего сброса канализационных сточных вод в водный объект - р. Придорожная, ООО «Шебунино»  использует частично разрушенные бесхозяйные очистные сооружения, состоящие из приемных колодцев, приемной камеры, иловых карт в качестве отстойника и контактного резервуара. При этом, они являются остатками очистных сооружений, прекратившими свою работу более 30 лет назад, и не находятся на балансе организации.

Более того,  при осуществлении сброса сточных вод в реку Придорожная (бассейн реки Шебунинка) допущены превышения предельно допустимых концентраций сбрасываемых вредных веществ.

Мероприятие «Строительство очистных в с. Шебунино» в государственную программу Сахалинской области «Устойчивое развитей сельских территорий», а также в адресно-инвестиционную программу Сахалинской области, не включено.

Таким образом, администрацией Невельского городского округа,  в нарушение законодательства, ненадлежащим образом организовано  водоотведение и мероприятия по охране окружающей среды в границах указанного населенного пункта.

В связи с этим, природоохранная прокуратура обратилась  в суд с административным исковым заявлением  о признании незаконным бездействия муниципалитета и возложении на орган местного самоуправления обязанности провести строительство очистных сооружений в с. Шебунино, позволяющих обеспечить очистку сбрасываемых сточных вод в водный объект в пределах установленных нормативов  в течение 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу.

Решением Невельского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

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