Прокуратура обязала власти Невельска построить очистные сооружения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения экологического законодательства при сбросе сточных вод в водный объект в с. Шебунино, Невельского района, рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.
Установлено, в рамках договора аренды движимого муниципального имущества от 03.05.2017 № 03/17, муниципальным образованием «Невельский городской округ» ООО «Шебунино» передан ряд объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории населенного пункта. При этом, муниципалитетом не обеспечено наличие очистных сооружений, позволяющих предприятию осуществлять сброс сточных вод в соответствии с установленными нормативами.
С целью очистки и дальнейшего сброса канализационных сточных вод в водный объект - р. Придорожная, ООО «Шебунино» использует частично разрушенные бесхозяйные очистные сооружения, состоящие из приемных колодцев, приемной камеры, иловых карт в качестве отстойника и контактного резервуара. При этом, они являются остатками очистных сооружений, прекратившими свою работу более 30 лет назад, и не находятся на балансе организации.
Более того, при осуществлении сброса сточных вод в реку Придорожная (бассейн реки Шебунинка) допущены превышения предельно допустимых концентраций сбрасываемых вредных веществ.
Мероприятие «Строительство очистных в с. Шебунино» в государственную программу Сахалинской области «Устойчивое развитей сельских территорий», а также в адресно-инвестиционную программу Сахалинской области, не включено.
Таким образом, администрацией Невельского городского округа, в нарушение законодательства, ненадлежащим образом организовано водоотведение и мероприятия по охране окружающей среды в границах указанного населенного пункта.
В связи с этим, природоохранная прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия муниципалитета и возложении на орган местного самоуправления обязанности провести строительство очистных сооружений в с. Шебунино, позволяющих обеспечить очистку сбрасываемых сточных вод в водный объект в пределах установленных нормативов в течение 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу.
Решением Невельского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.
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