Жителей и гостей Южно-Сахалинска 18 декабря приглашают на предновогоднюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная торговля состоится в субботу, 18 декабря на ярмарочной площадке возле "Дома торговли2. Гостей ждут мастер-классы и продукция местных производителей в широком ассортименте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К новогоднему столу местные производители АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Алексо", ООО "Янтарное", АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Птицефабрика "Островная", ОАО "Колос", ООО Ханаан, ООО "Сахалинский пищекомбинат", ИП Савенкова Л.В., ИП Зинаков О.В. в широком ассортименте представят свою продукцию - рыбу, мясо, овощи, молочные продукты, кондитерские изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также свежую ароматную выпечку.

Для населения будут организованы мастер-классы от шеф-поваров ассоциации Chefs Team Russia:

- для детей по приготовлению фруктового салата;

- для взрослой аудитории по приготовлению соусов к новогоднему столу. Кроме того на ярмарке можно приобрести символ Нового года - живую ель.

Напоминаем, что в целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.