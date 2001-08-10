Сахалинце приглашают на электронную выставку, посвященную прокуратуре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронная выставка «Российская прокуратура: вчера, сегодня, завтра» размещена на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Она приурочена к 300-летию прокуратуры России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В первой части выставки представлена краткая историческая справка о происхождении и становлении прокуратуры как самостоятельного института власти в России с начала XVIII века по настоящее время.

Во второй части можно познакомиться со старинными архивными документами и книгами, а также современными тематическими изданиями из электронного фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Выставка доступна на сайте. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242) 45-25-22.