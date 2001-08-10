На Камчатке температура бьет рекорды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начало декабря на юге Камчатки выдалось очень теплым, а синоптики регистрировали новые температурные рекорды, передает ИА "Кам 24", с ссылкой на Камчатгидрометцентр.

Как пояснили информагентству в отделе метеопрогнозов Камчатгидрометцентра, теплый воздух на Камчатку несли циклоны, которые приходили со стороны Японии и Хабаровского края.

"В результате в большинстве районов края наблюдалась аномально теплая погода, фон температуры воздуха превысил норму на 4-10 градусов. 2 декабря в прибрежных районах Камчатки температура воздуха повышалась до +4…+8 градусов. В Петропавловске-Камчатском и местами в восточных районах края температура воздуха достигла значений абсолютного максимума или превысила его (Начики, Ключи)", – сообщаю синоптики.

Руководитель отдела метеопрогнозов Анна Приходько рассказала ИА "Кам 24", что в Петропавловске температура достигала абсолютного максимума, который составляет плюс 7 градусов.