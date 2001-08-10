В Южно-Сахалинске готовится к открытию необычная выставка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Нового года впервые в Сахалинской области пройдёт эксклюзивная благотворительная арт-выставка фоторабот и новогодних творческих изделий воспитанниц спортивно-танцевальной школы «Грейс» и отделения чир спорта спортивной школы «Кристалл», рассказали ТИА "Острова" в спортивной школе.
«Многогранность» – это совместный творческий проект школы «Грейс», дизайнера, режиссёра и тренера по чир спорту Ольги Хитровой и сахалинского фотографа Дарьи Степлевич, реализуемый при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, областного центра народного творчества и студии event-мероприятий Елены Череминой.
Гостей ждут экспозиция фоторабот, «ожившие» экспонаты, дизайнерские изделия спортсменок, арт-пространство, создающее волшебное настроение в преддверии Нового года.
Выставка целиком и полностью посвящена отражению уникальности и многогранности сахалинских чир спортсменок. Главная идея выставки – показать источники и способы развития потенциала человека через осознанность и созерцание прекрасного.
Церемония открытия выставки состоится 16 декабря с 18:00 до 19:00 в областном центре народного творчества по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, 24. Вход на церемонию открытия осуществляется по пригласительным билетам в связи ограничением по единовременному количеству посетителей в выставочном зале.
Время работы выставки 16 и 17 декабря с 9:00 до 17:00 (вход свободный).
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