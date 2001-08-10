Бизнесменам Южно-Сахалинска расскажут, как завоевать клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" информируют о проведении семинара на тему: "Клиентоориентированность: 4 шага по завоеванию клиента", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в семинаре приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане города Южно-Сахалинска. Мероприятие состоится 14 декабря с 10:00 до 12:00 часов. Условия участия: бесплатное.Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (зал заседаний администрации города Южно-Сахалинска).

Программа семинара:

- понятие клиентоориентированности;

- принципы клиентоориентированности;

- различие моделей "Клиентоориентированность" и "Товароориентированность";

- как измерить эффективность;

- как внедрить в компанию.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/268.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).