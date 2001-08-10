Сахалинца, отказывающегося платить алименты, приговорили к шести месяцем обязательных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель города Томари Сахалинской области в течении шести месяцев будет отбывать наказание за уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
На исполнении в отделении судебных приставов по Томаринскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области находится исполнительное производство в отношении гражданина Г. о взыскании ежемесячно одной четвертой части всех видов заработка или иного дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Без уважительных причин мужчина не предпринимал никаких мер по оплате алиментов, не трудоустраивался, а также не пытался встать на учёт в Центр занятости населения, в результате чего задолженность по алиментам составила более 1 млн рублей.
Ранее неплательщик алиментов привлекался к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом гражданин был признан виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде 70 часов обязательных работ. Отбыв наказание в виде обязательных работ, гражданин Г. без уважительных причин в нарушение решения суда, выплату средств на содержание дочери не производил, мер к погашению задолженности по алиментам не предпринимал.
В результате органом дознания УФССП России по Сахалинской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Решением суда неплательщик алиментов признан виновным с назначением наказания в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства. Следует отметить, что уголовное наказание не освобождает мужчину от обязанности по погашению имеющейся задолженности по алиментам.
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