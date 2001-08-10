В школах Южно-Сахалинска начали проводить уроки по раздельному сбору мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся 4 класса школы №21 приняли участие в уроке, посвященном раздельному сбору мусора. Занятия об основах сортировки отходов, защите окружающей среды, являются одними их мероприятий в рамках национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня классный час для ребят провела начальник отдела мониторинга санитарного состояния ДГХ Юлия Слуева. Она рассказала школьникам о работе мусорных полигонов и перерабатывающих предприятий, о том, как кампания по раздельному сбору бытовых отходов организована в Южно-Сахалинске, ответила на вопросы учащихся. Особое внимание было уделено экологической составляющей. Специалисты отмечают, что начав собирать отходы раздельно, можно сократить количество мусора, которое попадает на мусорные полигоны, как минимум в два раза. Также ученики узнали, какие предметы можно сделать из вторсырья. В завершении беседы каждый мог задать свой вопрос.

В качестве наглядного материала на уроке был использован информационный щит – такие же установлены на всех сетчатых контейнерах Южно-Сахалинска, предназначенных для сбора вторсырья. На них размещены подробные инструкции о том, какой именно мусор нужно отправлять в специальный бак. Напомним, в сетчатые контейнеры складируются пластиковые бутылки, использованная тара из-под бытовой химии, жестяные и алюминиевые банки, стекло. После вывоза мусор направляется на сортировочную линию в Корсаков.

– Очень приятно, что дети интересуются темой раздельного сбора мусора, осознают, что это действительно важно. Радует, что многие южно-сахалинские семьи активно сортируют ТБО, – рассказала Юлия Слуева. – Сегодня администрация города прорабатывает вопрос об установке сетчатых контейнеров на территории школ и детских садов города, чтобы у горожан с самых ранних лет формировались правильные экологические привычки, чтобы дети учились бережному и ответственному отношению к природе.

В настоящее время на территории городского округа размещено 473 контейнера для раздельного сбора мусора. В том числе они установлены в селах и планировочных районах — в Дальнем, Луговом, Синегорске, Березниках. На следующей неделе контейнеры поставят в Ново-Александровске.