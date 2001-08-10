17 семей на Итурупе отметили новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Арендный дом в селе Китовое Курильского района предназначен для сотрудников бюджетной сферы, рыбной отрасли и муниципальных предприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Арендная плата за квартиру в таком доме в два раза ниже среднерыночной, а в перспективе можно взять льготную ипотеку. Жилищный вопрос – номер один для нас. Мы нацелены не только на скорейшее расселение аварийного фонда, но и на строительство арендных домов. Это направление очень важно, так как позволяет создать для людей комфортные условия жизни на островах. Год назад в Китовом сдали первый арендный дом на Итурупе, а теперь поздравляем жителей второй новостройки, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Трехэтажный монолитный дом возвели на улице Пограничной. Жилье предоставляется со свежим ремонтом: поклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери и сантехника, имеется кухонная плита и электрический водонагреватель. В каждой квартире есть балкон.

Во дворе обустроена детская площадка. Поблизости расположены остановка общественного транспорта, продуктовые и хозяйственные магазины. Рядом с домом находится смотровая площадка и прогулочная дорожка с живописными видами.

Директор школы Курильска Андрей Горбачев вместе с женой и тремя детьми получил просторную трехкомнатную квартиру.

– Очень приятно, что в такой важный праздник, День героев Отечества, я и моя семья получили ключи. Очень довольны! Квартира большая, просторная, ремонт хороший – заходи и живи, – поделился новосел.

Мама четверых детей Юлия Матевосян тоже получила просторную «трешку».

– Я работаю в больнице. Живу на Итурупе уже несколько лет, и вот недавно решила встать на очередь на получение жилья. Очень рады, что, наконец, свершилось. Арендная плата у нас будет 11 тысяч рублей. Это очень хорошая цена, – рассказала Юлия.

Договоры коммерческого найма с «Сахалинским ипотечным агентством» заключили 17 семей, одна квартира оставлена под ипотеку. Цены в таком доме существенно ниже среднерыночных. Так, ежемесячная аренда однокомнатной квартиры обойдется в 7 тысяч рублей, двухкомнатной – в 9 тысяч, а трехкомнатной – в 11 тысяч.

Спустя два года у жильцов появляется возможность приобрести квартиру в собственность на льготных условиях. Ставка по ипотеке составляет от 0 до 7 процентов годовых.

Беспроцентная ипотека предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, ветеранам боевых действий, а также участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья и людям, постоянно проживающим на Курильских островах. Ставка по ипотеке в 3,5 процента годовых действует для семей с двумя детьми или родителей-одиночек. Жилищный кредит под 7 процентов годовых могут взять сахалинцы и курильчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

«Сахалинское ипотечное агентство» построило в регионе 90 многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий наем – это 3574 квартиры.

Отметим, что в Сахалинской области по поручению Валерия Лимаренко значительно нарастили темпы жилищного строительства. По итогам 2020 года, возвели 436 тысяч квадратных метров жилья. Это на 100 тысяч больше, чем в 2019-ом. Сформирован задел на этот год – планируется сдать 500 тысяч «квадратов».

В этом году на Сахалине и Курилах уже сдали 52 многоквартирных дома. Островной регион первым в стране приступил к реализации новой программы расселения жилфонда, признанного непригодным для проживания после 1 января 2017 года. Из аварийных домов в комфортные квартиры с начала года переехали 2500 человек.