Тихоокеанское
информационное агентство
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13:36, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": почему Сахалин так называется

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин получил свое название из-за ошибки французских картографов. Они на старых картах увидели маньчжурское название берегов реки Амур, приняли его за имя острова и написали это в своём атласе. Что было дальше расскажет наш "голосовой помощник".
 
Ок, Сахалин: почему Сахалин так называется?
 
Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
 

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