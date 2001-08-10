В Поронайске чествовали волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничный концерт, посвященный Международному дню добровольца, состоялся 6 декабря в концертном зале "Центральный" в Поронайске. В торжественном мероприятии приняли участие волонтерские отряды района, представители общественных организаций, а также почетные гости, которые пришли поздравить героев дня.

Первым для поздравлений на сцену поднялся мэр Поронайского района Александр Радомский. Глава района от всей души поздравил виновников торжества, выразил особую благодарность за ежедневный труд и отзывчивость к проблемам других. Особо отличившимся членам волонтерских отрядов Александр Радомский вручил награды - грамоты и благодарности областных министерств и администрации городского округа.

В след за ним слова поздравления выразила руководитель Поронайской местной общественной организации пенсионеров Людмила Чернова. С Днем добровольца всех присутствующих поздравил заместитель директора департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев, который также отметил наградами поронайских волонтеров.

Продолжилось мероприятие яркими выступлениями творческих коллективов города. Перед зрителями выступили воспитанники отделения чирлидинга спортивной школы, вокальный ансамбль "Казачья воля", хореографический коллектив "Ритм", театральная студия "Артист" и другие.

Стоит отметить, что на территории Поронайского района ведут свою работу 8 некоммерческих организаций, 18 молодежных волонтерских объединений и представители "Серебряного добровольчества". Их деятельность охватывает все сферы жизнедеятельности: помощь социально незащищенным категориям граждан, благоустройство могил ветеранов и участников Великой Отечественной войны, памятных мест, благоустройство и озеленение района, заливка и очистка катков в микрорайонах города. Серебряные волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, профилактических акций. Волонтеры культуры помогают в подготовке и проведении культурно-массовых общегородских мероприятий. Волонтеры-экологи проводят экологические акции. Зооволонтеры помогают бездомным, брошенным животным выжить и обрести своих хозяев. Волонтеры ЧС помогают в поисках пропавших людей. Всего на информационной федеральной платформе "Добро" за 2020 и 2021 годы зарегистрировались более 1 400 представителей Поронайского городского округа.