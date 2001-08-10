В Южно-Сахалинске определили места для продажи новогодних елей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продажа новогодних елей в областном центре начнется с 17 декабря и продолжится по 31 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Администрацией Южно-Сахалинска предусмотрены следующие места для продажи елок:
- по ул. Тихоокеанская, в районе дома 17г;
- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;
- юго-западнее пересечения пр. Мира и ул. Емельянова;
- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в р-не д. № 13;
- ул. Сахалинская, 13, у с-та "Столичный";
- ул. Сахалинская, в районе здания № 85;
- п/р Луговое, восточная сторона ул. Дружбы, с южной стороны ТЦ "Странник;
- ул. Украинская, восточнее дома 105;
- северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания № 86 по ул. Сахалинская;
- западная сторона ул. Железнодорожная, южнее здания № 168/2 по ул. Железнодорожная;
- восточная сторона ул. Комсомольская, северо-западнее дома 255 по ул. Комсомольская;
- северная сторона ул. Авиационная, с южной стороны дома № 74 по ул. Авиационная, с северной стороны а/о "Белый аист".
Кроме того, реализация новогодних елей будет осуществляться на территории ярмарочной площадки, расположенной южнее ТЦ «Дом Торговли» по пр. Мира, д. 106.
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