Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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16:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске определили места для продажи новогодних елей

В Южно-Сахалинске определили места для продажи новогодних елей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продажа новогодних елей в областном центре начнется с 17 декабря и продолжится по 31 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Администрацией Южно-Сахалинска предусмотрены следующие места для продажи елок:

- по ул. Тихоокеанская, в районе дома 17г;

- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;

- юго-западнее пересечения пр. Мира и ул. Емельянова;

- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в р-не д. № 13;

- ул. Сахалинская, 13, у с-та "Столичный";

- ул. Сахалинская, в районе здания № 85;

- п/р Луговое, восточная сторона ул. Дружбы, с южной стороны ТЦ "Странник;

- ул. Украинская, восточнее дома 105;

- северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания № 86 по ул. Сахалинская;

- западная сторона ул. Железнодорожная, южнее здания № 168/2 по ул. Железнодорожная;

- восточная сторона ул. Комсомольская, северо-западнее дома 255 по ул. Комсомольская;

- северная сторона ул. Авиационная, с южной стороны дома № 74 по ул. Авиационная, с северной стороны а/о "Белый аист".

Кроме того, реализация новогодних елей  будет осуществляться на территории ярмарочной площадки, расположенной южнее ТЦ «Дом Торговли» по пр. Мира, д. 106.

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