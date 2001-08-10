14:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
"Ок, Сахалин": что такое "вирус Итурупа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эпоху пандемии страшно подхватить какой-то вирус. Но не бойтесь, "вирус Итурупа" излечит и тело, и душу. Выражение означает, что человек влюбился в этот курильский остров. Наш "голосовой помощник" расскажет подробнее.
Ок, Сахалин: что такое "вирус Итурупа"?
Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
Осторожно, просмотр видео вызывает первые признаки "вируса Итурупа".
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