Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
14:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": что такое "вирус Итурупа"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эпоху пандемии страшно подхватить какой-то вирус. Но не бойтесь, "вирус Итурупа" излечит и тело, и душу. Выражение означает, что человек влюбился в этот курильский остров. Наш "голосовой помощник" расскажет подробнее.

Ок, Сахалин: что такое "вирус Итурупа"?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

Осторожно, просмотр видео вызывает первые признаки "вируса Итурупа".

 

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