В Южно-Сахалинске стартовал шоу-проект "Подари улыбку миру"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Онлайн-голосование вокального шоу-проекта «Подари улыбку миру» стартовало в Южно-Сахалинске. Концертные номера финалистов размещены на официальном сайте ГДК "Родина" (https://rodina-dk.ru). Там же можно оставить и свой голос за понравившегося конкурсанта. Голосование продлится до 10.00 10 декабря. По его итогам будет определен победитель, а также лауреаты 1, 2 и 3 степеней, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, вокальный шоу-проект "Подари улыбку миру" в рамках городского творческого проекта "Культурная столица" стартовал в областном центре 1 ноября.
Центральными фигурами шоу стали четыре наставника: преподаватели эстрадного вокала ЦДМШ: заведующая отделением эстрадного пения Людмила Васильева; победитель региональных и международных конкурсов Людмила Кравцова, автор исполнитель, победитель областных, всероссийских и международных вокальных конкурсов Александра Агаева и победитель региональных и международных конкурсов вокалистов Евгения Чубич.
В проекте приняли участие конкурсанты в возрасте от 9 до 16 лет. В первом этапе участники сражались в певческих дуэтах, где из 24 человек в следующий этап прошли 16 претендентов. Второй этап – сольное выступление, по результатам которого проект покинули еще 6 участников. По итогам третьего тура в финал проекта прошли четверо участников от каждого наставника: Конищева Александра, Коровникова Мария, Юрченко Вероника и Шиповалова Алина.
Финал проекта состоится 11 декабря в ГДК "Родина" и завершится сюрпризом - выступлением приглашенного артиста, который вместе с участниками проекта исполнит песню.
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