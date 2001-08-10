Бюджет Поронайского района прошел публичные слушания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Администрации Поронайского городского округа состоялись публичные слушания, на которых был рассмотрен проект бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Публичное обсуждение бюджета — обязательная законодательная процедура, предшествующая принятию главного документа района. Проект был размещен на официальном сайте городского округа, информация об этом была опубликована в газете "Экспресс". Таким образом, были созданы возможности для внесения предложений по проекту. Главный финансовый документ района на предстоящие годы был рассмотрен на заседаниях комиссии по бюджету и управлению муниципальным имуществом районного собрания и заседаниях организационного комитета. Также главный финансовый документ прошел экспертизу контрольно-счетной палаты.

Согласно прозвучавшей информации доходы бюджета в 2022 году составят 2 миллиарда 867 миллионов рублей, расходы – 2 миллиарда 917,7 миллионов рублей. В основе формирования расходов положен программно-целевой принцип, а сам бюджет сохраняет социальную направленность.

Важной строкой расходов остается обеспечение всех социальных обязательств и гарантий. В частности, на сферу образования будет направлено 1,1 миллиарда рублей, которые предусмотрены на функционирование 21 муниципального образовательного учреждения, на оплату труда работников сферы, на реализацию проекта «Молодежный бюджет». На функционирование и развитие сферы культуры выделено 324, 3 миллиона рублей, на мероприятия в области физической культуры, спорта и молодежной политики будет направлено 130,1 миллиона рублей. На финансирование системы жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 365,6 миллиона рублей. Денежные средства будут потрачены на обеспечение безаварийной работы комплекса ЖКХ, на развитие системы, на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, часть средств направят на строительство очистных сооружений в Поронайске. Кроме того, среди лидеров по финансовому наполнению остаются мероприятия по обеспечению качественным жильем (252,9 млн рублей), мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог (116,6 млн рублей). Также бюджетные средства будут направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку малого и среднего предпринимательства, на мероприятия по устойчивому экономическому и социальному развитию КМНС.

Проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был поддержан участниками слушаний. Окончательное решение по бюджету района примут депутаты окружного Собрания.