Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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14:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэрия Южно-Сахалинска напомнила о необходимости своевременно чистить крыши от снега и сосулек

Мэрия Южно-Сахалинска напомнила о необходимости своевременно чистить крыши от снега и сосулек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качество расчистки входных групп, кровель, карнизов, водостоков,
навесов (козырьков) от снега, наледи и сосулек, а также прилегающих к
зданиям территорий в рамках мониторинга контролируют должностные лица
департамента общественной безопасности и контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
 
С наступлением зимы проверки соблюдения Правил благоустройства проводятся ежедневно.
В отношении правообладателей объектов, не принявших мер по устранению
нарушений, материалы направляются в компетентный орган для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности.
 
Закон Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных
правонарушениях в Сахалинской области» предусматривает административную
ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц
от 30 до 40 тыс. руб., на юридических лиц - от 150 до 250 тыс. руб.
Кроме того, непринятие мер по расчистке кровель создает прямую угрозу
неопределенному кругу лиц, а в случае причинения вреда здоровью или имуществу
граждан, правообладатели нежилых зданий несут ответственность вплоть до
уголовной.
 
Ситуация находится на особом контроле. Поэтому администрация Южно-
Сахалинска напоминает о незамедлительном принятия мер, во избежание
привлечения к ответственности.

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