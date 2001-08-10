Губернатор взял на контроль ситуацию в Горнозаводске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельском районе введен режим ЧС. В село, где проживает около 4 тысяч человек, осуществляется подвоз воды. Ситуация находится на особом контроле главы региона, рассказали ТИА "Острова" в регионаьном правительстве.
На месте аварии ведутся ремонтные работы. Подачу воды планируют возобновить сегодня в течение дня. Одновременно региональное министерство ЖКХ ищет насосное оборудование на замену вышедшему из строя.
– 1 декабря на водозаборе перестали работать два насоса. 2 декабря в течение дня их работу восстановили, но спустя непродолжительное время они снова вышли из строя. Сейчас ищем оборудование на замену по всем предприятиям «Водоканала». Для Горнозаводска нужен редкий насос. Он должен быть погружным, чтобы качать воду из реки, и при этом иметь большую производительность. Прорабатывается также альтернативное решение – использовать существующие насосы меньшей мощности. Стоит задача – решить проблему сегодня. Принимаются все возможные меры, чтобы скорейшим образом восстановить водоснабжение села, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Отметим, что в Горнозаводске по поручению Валерия Лимаренко ведется строительство современного водозабора мощностью 1670 кубометров воды в сутки. Запустить его должны уже в июле 2022 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Сахалинец не заплатил вовремя штраф и теперь год будет выходить из дома только в разрешенное время
09:29 Сегодня "Единая Россия" проводит по всей стране декаду приемов граждан
09:24 Сегодня Сахалинские единороссы предложат вернуть выплату на жилье для семей с четырьмя детьми
09:43 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Холмск автомобиль вынесло на встречку, есть пострадавшие
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
16:47 26 Ноября В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
14:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске начинается голосование за дворы, которые отремонтируют в следующем году
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:21 1 Декабря На Сахалине завершился чемпионат учительских команд
- 14:23 1 Декабря Южносахалинцев приглашают на концерт "Моцарт. Реквием"
- 09:42 29 Ноября Почти неделю на Сахалине будет проходить фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?