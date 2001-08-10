Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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12:27, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": где находится край света

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Добраться до края света мечтают многие. В Сахалинской области это можно сделать буквально. На острове Шикотан есть мыс Край света. Название ему дал советский географ Юрий Ефремов.

Как туда попасть - расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: где находится край света?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию области.

 

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