Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Добраться до края света мечтают многие. В Сахалинской области это можно сделать буквально. На острове Шикотан есть мыс Край света. Название ему дал советский географ Юрий Ефремов.

Как туда попасть - расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: где находится край света?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию области.