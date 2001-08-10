Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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15:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": почему на острове популярна корейская кухня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин - многонациональный остров. Все этнические группы славятся своей особенной кухней. К азиатским блюдам жители области относятся с особо трепетной любовью. 

Поэтому у голосового помощника "Ок, Сахалин" сегодня решили спросить: почему на острове популярна корейская кухня?

Смотрите видео, и узнаете, какое блюдо умеют готовить практически в каждой сахалинской семье. И что чаще всего заказывают в кафе корейской кухни.

 

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