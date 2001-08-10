В Южно-Сахалинске подрядчик не справился со сроками реконструкции канализационной станции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялось совещание с участием вице-мэра Александра Гринберга, руководителя ассоциации «Сахалинстрой» Валерия Мозолевского, представителей управления капитального строительства и подрядной организации по вопросу завершения реконструкции КНС-10, которая ведется в настоящее время на ул. Котиковой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Срок окончания работ - 1 декабря. Однако в силу совокупности ряда причин очевидно, что в контрактные сроки подрядчик не укладывается.

Претензии есть у обеих сторон. Со стороны подрядчика и СРО «Сахалинстрой» - это вопрос оперативного получения от эксплуатирующей организации МКП «Городской водоканал» согласования необходимых технических решений по монтажу технологического оборудования, которые возникли в связи со стесненными условиями производства работ. Управление капитального строительства (заказчик работ) в свою очередь указывает на недопустимость простоя, который сейчас наблюдается в связи с отсутствием оборудования. Хотя согласно условиям контракта и графика проведения работ, который предоставил подрядчик, строительный объект должен был быть полностью обеспечен всем необходимым еще в июле.

В ходе совещания стороны обсудили сложившуюся ситуацию и пути ее решения. Общая задача - оперативно завершить реконструкцию. Достигнуты определенные договоренности. В частности, оставшиеся работы будут разбиты на этапы, составлена дорожная карта. Еженедельно под председательством вице-мэра Александра Гринберга будут проводиться совместные совещания. Готовность КНС-10 составляет 64%. Завершить работы подрядная организация должна до 27 декабря.

КНС-10 - стратегически важный для города и жителей объект. Станция комплексно решает задачи отведения на очистные сооружения стоков 22-го микрорайона и в целом всей северной части города, в том числе, территории перспективной застройки «Уюн». Станция была построена еще в 70-х годах. После реконструкции мощность КНС-10 составит 12 тысяч куб. м в стуки. Старая могла принять только 7 тысяч.

Напомним, к реконструкции объекта администрация Южно-Сахалинска приступила в 2019 году. Работы были разбиты на несколько этапов, в том числе в 2020 году была увеличена пропускная способность коллектора, для проведения реконструкции КНС-10 построена и введена в эксплуатацию временная насосная станция. Одной из подрядных организаций выступало ООО «Строительное дело». Процесс проходил не без сложностей. Была выявлена необходимость проведения дополнительных работ по реконструкции подземных резервуаров после их опустошения, потребовалось корректировать проектную документацию. В связи с чем, администрация Южно-Сахалинска была вынуждена приостановить реконструкцию и расторгнуть контракт с подрядчиком по соглашению сторон.

Работы возобновились летом 2021 года. Муниципальный контракт был заключен 1 июня по итогам конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ, с тем же подрядчиком - ООО «Строительное дело».