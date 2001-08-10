В Южно-Сахалинске подрядчик не справился со сроками реконструкции канализационной станции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялось совещание с участием вице-мэра Александра Гринберга, руководителя ассоциации «Сахалинстрой» Валерия Мозолевского, представителей управления капитального строительства и подрядной организации по вопросу завершения реконструкции КНС-10, которая ведется в настоящее время на ул. Котиковой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Срок окончания работ - 1 декабря. Однако в силу совокупности ряда причин очевидно, что в контрактные сроки подрядчик не укладывается.
Претензии есть у обеих сторон. Со стороны подрядчика и СРО «Сахалинстрой» - это вопрос оперативного получения от эксплуатирующей организации МКП «Городской водоканал» согласования необходимых технических решений по монтажу технологического оборудования, которые возникли в связи со стесненными условиями производства работ. Управление капитального строительства (заказчик работ) в свою очередь указывает на недопустимость простоя, который сейчас наблюдается в связи с отсутствием оборудования. Хотя согласно условиям контракта и графика проведения работ, который предоставил подрядчик, строительный объект должен был быть полностью обеспечен всем необходимым еще в июле.
В ходе совещания стороны обсудили сложившуюся ситуацию и пути ее решения. Общая задача - оперативно завершить реконструкцию. Достигнуты определенные договоренности. В частности, оставшиеся работы будут разбиты на этапы, составлена дорожная карта. Еженедельно под председательством вице-мэра Александра Гринберга будут проводиться совместные совещания. Готовность КНС-10 составляет 64%. Завершить работы подрядная организация должна до 27 декабря.
КНС-10 - стратегически важный для города и жителей объект. Станция комплексно решает задачи отведения на очистные сооружения стоков 22-го микрорайона и в целом всей северной части города, в том числе, территории перспективной застройки «Уюн». Станция была построена еще в 70-х годах. После реконструкции мощность КНС-10 составит 12 тысяч куб. м в стуки. Старая могла принять только 7 тысяч.
Напомним, к реконструкции объекта администрация Южно-Сахалинска приступила в 2019 году. Работы были разбиты на несколько этапов, в том числе в 2020 году была увеличена пропускная способность коллектора, для проведения реконструкции КНС-10 построена и введена в эксплуатацию временная насосная станция. Одной из подрядных организаций выступало ООО «Строительное дело». Процесс проходил не без сложностей. Была выявлена необходимость проведения дополнительных работ по реконструкции подземных резервуаров после их опустошения, потребовалось корректировать проектную документацию. В связи с чем, администрация Южно-Сахалинска была вынуждена приостановить реконструкцию и расторгнуть контракт с подрядчиком по соглашению сторон.
Работы возобновились летом 2021 года. Муниципальный контракт был заключен 1 июня по итогам конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ, с тем же подрядчиком - ООО «Строительное дело».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 Сегодня В Южно-Сахалинске подрядчик не справился со сроками реконструкции канализационной станции
10:50 Сегодня Сахалинец на "Лексусе" снес дорожного рабочего
11:27 Сегодня За осень сахалинцы и курильчане более 9 тысяч раз обращались к властям через соцсети
11:57 Сегодня Пять волонтеров на снегоходах ищут мужчину на "Буране", пропавшего на Камчатке
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
14:57 2 Ноября Сахалинца не устроила цена поездки и он избил таксиста, а потом уехал на его машине
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
Выбор редакции
- 15:21 Вчера На Сахалине завершился чемпионат учительских команд
- 14:23 Вчера Южносахалинцев приглашают на концерт "Моцарт. Реквием"
- 09:42 29 Ноября Почти неделю на Сахалине будет проходить фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?