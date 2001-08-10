Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
Сейчас 01:22
73,97|83,84|66,91
В Смирныховском районе прогнозируется опасность схода снежных лавин
16:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

2 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

2 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 2 декабря с 10.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Ленина,327, 331, 333;

ул. Пуркаева,106Б, 108А, 110А, 112.

С 14.00 до 17.00 холодной воды не будет по ул. Ленина в домах № 279-287, 283А, 285А, 

по ул. Поповича (№ 75-79), 

по пр. Победы (№ 86-90).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?