2 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 2 декабря с 10.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Ленина,327, 331, 333;

ул. Пуркаева,106Б, 108А, 110А, 112.

С 14.00 до 17.00 холодной воды не будет по ул. Ленина в домах № 279-287, 283А, 285А,

по ул. Поповича (№ 75-79),

по пр. Победы (№ 86-90).