Южносахалинцы подключаются к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается благотворительная акция «Городская елка добра». К новогоднему проекту присоединились уже более 15 партнеров. Это предприниматели, общественные организации, частные лица, которые помогут осуществить мечты детей из особых категорий семей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году планируется исполнить порядка полусотни новогодних желаний юных южносахалинцев от 6 до 12 лет – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Создать праздник и подарить им чудо на Новый год приглашают неравнодушных граждан, общественные организации, предпринимателей. Для этого нужно просто написать в whatsapp координаторам проекта от МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» по телефонам: +79147567443, +79241888680.

Напомним, впервые мероприятие было проведено в 2020 году при поддержке мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. «Городская елка добра» нашла большой отклик и у жителей островной столицы. Тогда на призыв присоединиться к этому доброму и очень важному делу откликнулись ряд городских и островных компаний, среди которых: ООО «Ритейл», ООО «Клиника 21 век», ООО «Глобус», ООО «Ханаан», ООО «Янтарное», ООО «Генерал», ООО «Инженерные Технологии», ООО «Иртан», ИП Ефимов А. Ф., ООО «Тезона», ООО «Строительная база №1», исполком местного отделения партии «Единая Россия», ТЦ «Восток», ТЦ «Южный», ТЦ «Янтарь», ООО «Текинвест» и др. Коллектив Росгвардии помимо вручения заветных подарков провел для подопечной семьи с двумя мальчиками экскурсию, познакомил с работой кинологов и буднями бойцов, стоящих на страже правопорядка. Многие спонсоры вышли за рамки сроков новогоднего проекта и взяли шефство над ребятами, сохранив дружеские отношения.

По традиции кульминацией акции станет встреча с юными горожанами. Она состоится в декабре. Помимо исполнения желаний гостей ждет яркая концертная программа, сладкие подарки и другие новогодние сюрпризы.