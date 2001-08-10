Руководитель регионального следственного управления встретится с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 декабря 2021 года в период с 11 до 12.30 часов планируется проведение выездного личного приема жителей г. Южно-Сахалинска руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области Б.Б. Базаровым, рассказхали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительная запись на прием по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе, вопросы невыплаты заработной платы, нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении им жилья, проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск будет проводиться до 16 часов 07.12.2021 по телефонам: 8(4242) 42-45-51 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (4242) 24-07-52.

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием к руководителю следственного управления, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение следственного отдела по г. Южно-Сахалинск, по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Полтавская, 23, где будет проводиться личный прием.