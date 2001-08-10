Накануне очередного циклона улицы Южно-Сахалинска пытаются очистить от льда и снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на улицах областного центра работает 81 единица техники (погрузчики, самосвалы, КДМ, МТЗ) и 84 рабочих, которые в ручном режиме чистят улицы и тротуары от снега и наледи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напоминаем, что перед городскими управляющими компаниями поставлена задача — своевременно расчищать дворовые территории, входные и пешеходные группы от снега и наледи, следить за состоянием кровель и не допускать образования сосулек, на крышах. О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать в ГЖИ по телефону 505-062 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля — 300-785 (доб. 1, 2, 3, 4, 5).
А тем временем синоптики обещают на среду, 1 декабря, сильные дожди, переходящие в снегопадлы. Непогода может накрыть остров до конца недели.
Также мэрия напоминает, что на нескольких участках улиц Южно-Сахалинска действуют ограничения движения автотранспорта. Так, продолжается капитальный ремонт ул. Комсомольской. Работы ведутся на участке от ТЦ «Аист» до перекрестка с ул. Пуркаева. Он закрыт для проезда ориентировочно до конца декабря.
Также продолжается капитальный ремонт ул. Шоссейной в Лиственничном в границах от переулка Корсаковского до кладбищенского комплекса. Работы выполняются без полного перекрытия движения.
До 30 ноября в районе дома № 9а по ул. Карпатской ведутся аварийно-восстановительные работы на теплотрассе – движение здесь осуществляется по одной полосе.
Работы по укладке газопровода по ул. Александра Матросова (от пересечения с Холмским шоссе до дома №26) завершены. Участок открыт для сквозного проезда.
На ул. Авиационной продолжается строительство южного коллектора. Работы ведутся участками. Подрядчик двигается в восточном направлении. Сейчас сквозной проезд закрыт в районе дома № 63.О последующих перекрытиях будет сообщено дополнительно.
Работы по прокладке газопровода на ул. Лермонтова продолжаются на участке от дома №58 до дома №70. Движение транспорта частично ограничено.
Ориентировочно до конца ноября для проезда закрыт участок ул. Загородной от пересечения с улицей Сахалинской до северной стороны дома № 108. Объезд возможен по пер. Матросскому.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и планировать свои маршруты заранее.
По информации МУП «Электросервис», не работает светофор на пересечении Мира — Поповича при движении с севера на юг. В данный момент специалисты устраняют неполадку.
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