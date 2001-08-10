Гедза, дамплинги, карамелле: в Южно-Сахалинске стартовал марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре стартовал гастрономический марафон «Пельмень и его друзья». В одном из самых «вкусных» событий наступающей зимы принимает участие 11 предприятий общественного питания. Посетив их с 29 ноября по 12 декабря, жители и гости города традиционно смогут угоститься знаменитым блюдом в различных вариациях кухонь мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Помимо знакомых и любимых многими пельменей с мясными начинками, кафе и рестораны Южно-Сахалинска подготовили для посетителей много других интересных разновидностей. Например, итальянская паста карамелле с телячьими щечками – блюдо имеет такое название из-за необычной формы изделий, напоминающей конфету. Многим гурманам, наверняка, придутся по вкусу пельмени греческие шпинатные с начинкой из курицы, сыра сиртаки и орегано, а также японские гедза яблочные — с сорбетом, меренгой и грецким орехом. В меню заведений представлены пельмени с рыбой и морепродуктами, дамплинги, манты, вонтоны, хинкали — в каждом случае повара стараются удивить гостей не только изысканным вкусом, но и интересным оформлением – блюда дополняют оригинальные соусы и закуски.

Отметим, что несколько кафе, участвующих в марафоне, представляют не одно блюдо, а комплексные сеты с несколькими составляющими. Например, посетители одного из заведений вместе с пельменями могут заказать первое блюдо и салат. Фиксированная цена фестивальной позиции - 650 рублей. С информацией обо всех участниках марафона и подробным меню можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

- Поварское сообщество города всегда очень тщательно готовится к гастрономическому марафону, мастера готовы удивлять своих посетителей. Мы рады, что многие представители бизнеса участвуют в марафоне «Пельмень и его друзья» не первый год. В то же время появляются новые точки, которые также присоединились к проекту, – рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Добавим, на сайте администрации Южно-Сахалинска продолжается интерактивное голосование на определение самых вкусных пельменей от сахалинских производителей. За звание лучшего борются 5 предприятий. Чтобы отдать свой голос, необходимо позвонить по номеру: +7(4242) 300-960 и после звукового сигнала ввести четырехзначный код участника.