Валерий Лимаренко распорядился навести порядок в домах, доставшихся сахалинцам от министерства обороны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках рабочей поездки по Южно-Сахалинску глава региона посетил дома, которые до недавнего времени принадлежали министерству обороны РФ. От горожан, проживающих по проспекту Мира, 391, 393, 391А, поступило около двух десятков жалоб на состояние сетей и придомовой территории, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Наши дети ходят по лужам и грязи. Осенью и весной вообще невозможно здесь пройти. Мамы с колясками гуляют в бахилах, – рассказала жительница одного из домов Татьяна.
- Самый проблемный участок – двор дома № 391 а. Он тонет весной, когда тает снег. Там самая низкая часть этого района и нет ливневой канализации. Участок надо поднимать, – добавил представитель управляющей компании.
215 жилых помещений военного городка, расположенных в «Большой Елани» в многоквартирных жилых домах № 391, 391а, 393, 393а, 393б по проспекту Мира, были переданы в муниципальную собственность федеральным государственным казенным учреждением «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений минобороны России» в сентябре этого года. С этого момента управление жилищной политики Южно-Сахалинска приступило к заключению договоров социального найма с жителями района. Заявления написали уже более полусотни человек. Параллельно идет процесс передачи земельного участка под многоквартирными домами в муниципальную собственность.
– Надо привести в порядок всю эту территорию. Заняться предстоит не только ремонтом инженерных сетей домов, но и благоустройством дворов. Работу по обследованию жилфонда необходимо начать уже сейчас, параллельно заняться проектированием ремонта прилегающей территории, чтобы будущим летом приступить к работам, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам министра ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной, специалисты ведомства совместно с городскими коллегами обследуют инженерные сети отопления, водоснабжения, водоотведения до 10 декабря. По итогам будут сформированы планы капитального ремонта.
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