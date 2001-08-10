Предпринимателю в Корсакове выплатили деньги за цветочную рассаду только в ноябре, после вмешательства прокуратуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После вмешательства Корсаковской городской прокуратуры погашены долги перед субъектом предпринимательской деятельности в сумме свыше 1 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональнолй прокуратуре.
Корсаковская городская прокуратура провела проверку соблюдения муниципальными заказчиками г. Корсакова законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату по контрактам.
Установлено, что в мае 2021 г. одним из муниципальных предприятий г. Корсакова с юридическим лицом, состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключен муниципальный контракт на поставку цветочной рассады на общую сумму более 1,3 млн рублей.
Товар по контракту поставлен в конце июня, однако на протяжении более 4 месяцев оплата по контракту не осуществлена.
В связи с этим руководителю муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства.
По результатам его рассмотрения задолженность перед предпринимателем полностью погашена.
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