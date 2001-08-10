Предпринимателю в Корсакове выплатили деньги за цветочную рассаду только в ноябре, после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После вмешательства Корсаковской городской прокуратуры погашены долги перед субъектом предпринимательской деятельности в сумме свыше 1 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональнолй прокуратуре.

Корсаковская городская прокуратура провела проверку соблюдения муниципальными заказчиками г. Корсакова законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату по контрактам.

Установлено, что в мае 2021 г. одним из муниципальных предприятий г. Корсакова с юридическим лицом, состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключен муниципальный контракт на поставку цветочной рассады на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Товар по контракту поставлен в конце июня, однако на протяжении более 4 месяцев оплата по контракту не осуществлена.

В связи с этим руководителю муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения задолженность перед предпринимателем полностью погашена.