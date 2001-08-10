Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2021
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В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
16:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение

В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы с 29 ноября стартуют на автомобильном мосту через р. Христофоровка на выезде из Южно-Сахалинска, в сторону Корсакова. В связи с этим будут вводиться частичные ограничения для движения транспорта, которые продлятся до 20 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы стартуют с западной полосы и будут продвигаться в восточную сторону. Проезд будет осуществляться по оставшимся трем.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

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