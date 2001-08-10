Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2021
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В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
13:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 26 ноября, в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную. воду

Сегодня, 26 ноября, в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную. воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода сегодня с 14.30 до 18.00 часов будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. .Ленина,312а, 314Б, 316;

- ул. Емельянова,114а, 116а.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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