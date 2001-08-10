Главы дальневосточных регионов обсудили дальнейшие взаимоотношения с Японией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Реализацию Программы экономического сотрудничества между тремя российским регионами (Сахалинская область, Приморский, Хабаровский края) и Губернаторства Хоккайдо, обсудили на 14-м заседании отраслевых подкомиссий Постоянной Смешанной комиссии. В этом году мероприятие прошло в формате видеоконференции. Организатором встречи выступило министерство экономического развития Сахалинской области.
– Япония остается одним из важнейших экономических партнеров Сахалинской области. Важный вклад в развитие двустороннего сотрудничества вносит взаимодействие с Хоккайдо. В 2020 и в 2021 годах в связи с пандемией многие контакты были приостановлены. Это касается транспортного сообщения, туристских обменов. Вместе с тем, хотелось бы отметить новое направление, которое появилось во взаимодействии с Хоккайдо в текущем году. Это - совместная работа Правительства Сахалинской области и японской стороны по изучению возможностей применения опыта Японии в сфере углеродного регулирования и декарбонизации. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку Губернаторства Хоккайдо, – отметил в своем выступлении заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов.
В рамках встречи участники поделились результатами проведенных за последний год мероприятий, а также обсудили дальнейшие планы. В декабре этого года запланированы конкурсы на знание русского и японского языков, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.
Большой отклик у японской стороны вызвал вопрос развития внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества. Руководитель центра поддержки экспорта Сахалинской области Дина Романова рассказала о компаниях, заинтересованных в выходе на японский рынок, а также о мерах государственной и региональной поддержки для местных экспортеров.
О перспективах сотрудничества в сфере информационных технологий рассказал заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц. Также представитель Сахалинской области предложил японской стороне сотрудничество в сфере применения современных японских энергосберегающих технологий при строительстве нового аэровокзального комплекса в г.Южно-Сахалинске.
Участники встречи наметили дальнейшие планы для развития сотрудничества в сфере туризма. Руководитель Сахалинского туристско-информационного центра GoSakhalin Олег Романов предложил на регулярной основе проводить реверсные бизнес-миссии, в рамках которых представители туристического бизнеса смогут предметно изучить особенности формирования и продвижения турпродукта на Хоккайдо и на Сахалине. За основу можно взять недавно утверждённый на всероссийском уровне маршрут “Здесь начинается день” и адаптировать его под запросы японской стороны. Южно-Сахалинск можно по праву считать самым азиатским городом России, он может стать неким “мостом” для россиян, которые хотят познакомиться с Японией. С Южно-Сахалинска до Хоккайдо лететь меньше часа, и это бесспорное наше преимущество, которое необходимо донести до потенциальных туристов.
Хоккайдская сторона заявила о заинтересованности в увеличении числа авиарейсов между городами при снятии антиковидных ограничений.
Напомним, что деятельность Постоянной Смешанной комиссии основывается на реализации программ экономического сотрудничества, которые разрабатываются каждые 5 лет. В настоящее время действует 6-я Программа, которая утверждена на период 2019-2022 годы (принята в октябре 2018 года). Заседания Постоянной Смешанной комиссии проводятся ежегодно.
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