В Южно-Сахалинске наградили талантливых детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась церемония вручения премий и разовых стипендий администрации Южно-Сахалинска лучшим учащимся и творческим коллективам сферы образования, культуры и спорта. Лауреатов поздравили мэр Сергей Надсадин и председатель Городской думы Сергей Дмитриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель директора департамента культуры и туризма Татьяна Золотухина, директор департамента образования Светлана Мирова.
– Я бесконечно рад, что наш город так богат на талантливых детей. Они - наше будущее. Успешен тот, кто способен учиться всю жизнь. Стремитесь стать первыми и все дороги будут для вас открыты, – сказал Сергей Надсадин, добавив, что создание условий для самореализации, раскрытия творческого потенциала молодежи, поддержка одаренных детей – одно из приоритетных направлений политики администрации города.
В этом году дипломы и денежные поощрения получили порядка 100 юных горожан в отдельности и в составе творческих коллективов по номинациям: «Выпускник», «Школа одарённых детей», «Абитуриент», «Конкурс».
Так, разовыми стипендиями в номинации «Абитуриент» были отмечены выпускники: Виталина Артюховская (лицей № 1), Дарья Голубкова (СОШ № 19), Арина Мазурина (СОШ № 26), Александра Лежнина (ДМШ №1), Сергей Косыгин (ДШИ «Этнос»), Иван Дьяченко (ЦДМШ), Арина Милютина, Екатерина Могиленко, Владислав Губанов (ДХШ).
В номинации «Конкурс» за успешное участие в олимпиадах и спортивных состязаниях наградили учащихся: Варвару Мухортову (СОШ № 6), трио балалаечников ДШИ №1 Матвея Дедина, Никиту Федосейкина, Тимура Щербачёва, дуэт баянистов ДШИ «Этнос» Андрея Головко, Арсения Безручко, Марию Киктеву (гимназия № 2), детский народный хор «Жар-птица» (ДШИ «Этнос»), спортивную команду девочек по мини-футболу «Сахалиночка» (СОШ № 11).
– На сегодня «Сахалиночка» - единственная футбольная команда девочек в городе, которая представляет нашу островную столицу на всероссийских соревнованиях. Для нашей футбольной семьи - это большое событие и праздник. Такая награда - вдохновляющий стимул двигаться только вперед к новым победам и вершинам, – поделился главный тренер команды Дмитрий Шарычев.
Кроме этого, разовой стипендией «Выпускник» награждена Алина Клинкова (Детская художественная школа). Премией «Школа одарённых детей» отмечены школы № 6 и 26, гимназия № 2, детский технопарк «Кванториум» при гимназии № 3.
Торжественная церемония сопровождалась концертными выступлениями лучших творческих коллективов детских школ искусств города. По окончании мероприятия гости могли познакомиться с выставочной экспозицией работ юных художников – победителей Открытого городского конкурса изобразительного искусства «Остров фантазий – 2021».
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