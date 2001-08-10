Губернатор Валерий Лимаренко встретился с жителями Новоалександровска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы доступности медицины стали одними из ключевых на встрече Валерия Лимаренко с жителями Новоалександровска, которую губернатор провел в рамках рабочей поездки в планировочный район Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Не могу попасть на прием. Нет талонов, - пожаловалась жительница Новоалександровска Анна Васильева.

– На нашем участке постоянно меняются терапевты. Приходится каждый раз заново вводить специалиста в курс, – добавила Ирина Лаврентьева.

По словам главного врача городской поликлиники № 6 Артёма Нагорного, медучреждение действительно испытывает нехватку терапевтов. Два специалиста ушли в декретный отпуск. Один терапевт решил получить другую медицинскую специальность. Один постоянно задействован в работе на выезде к больным ковидом.

– Здоровье сахалинцев и курильчан является для нас приоритетом. Над решением кадрового вопроса во всех медучреждениях мы работаем в круглосуточном режиме. На этой неделе по моему поручению минздрав готовит дополнительное штатное расписание на базе консультативно-диагностического центра, откуда специалисты будут направляться, в том числе и в поликлинику Ново-Александровска. К середине декабря вопрос по терапевтам в планировочном районе будет решен, – отметил Валерий Лимаренко.

Всего на встрече прозвучало более двух десятков вопросов. Все они взяты в работу.

Так губернатор поручил оказать немедленную необходимую помощь мужчине, который долгое время не может пройти необходимые обследования, чтобы попасть на операцию на позвоночнике. Также министру здравоохранения поручили оказать полное содействие женщине, нуждающейся в стоматологической помощи.

Ряд вопросов на встрече касался газификации планировочного района. По словам министра энергетики области Михаила Гузенко, Новоалександровск является первопроходцем в программе газификации юга острова, и в следующем году практически все домовладения здесь перейдут на газ. Несколько жителей попросили более внимательного отношения к состоянию дорог, особенно грунтовых. Ряд вопросов касался темы переселения из аварийного жилфонда и капитального ремонта домов. Весь зал поддержал просьбу жительницы Новоалександровска к Валерию Лимаренко посодействовать в решении проблемы отсутствия достаточного числа банкоматов в планировочном районе. Глава региона сообщил, что обсудит вопрос с руководством банка.