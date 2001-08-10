В Благовещенске прошел конкурс красоты для тех, кому за 50

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В общественно-культурном центре Благовещенска состоялся финал конкурса «Миссис Амурская область 2021, участие в котором принимали дамы в возрасте от 50 до 80 лет, сообщает ИА «Порт Амур».

Накануне прошли отборочные туры в муниципалитетах, где определились восемь номинанток, которые защищали честь населенного пункта или района в финале. Звание «Миссис Амурская область 2021» получила жительница Свободного Галина Гулимова. Остальные участницы были награждены грамотами.

Конкурсную программу также украсили концертные номера коллективов Общественно-культурного центра «Эриданс» и «Ладушки».