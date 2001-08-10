Сахалинский зоопарк объявляет предновогодний конкурс юных скульпторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Преддверие Нового года – волшебное время, когда просыпается фантазия и творчество, появляется желание украсить комнату, дом, группу или класс. Коллективные авторские игрушки создают неповторимый колорит и атмосферу настоящего праздника, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

Согласно восточному календарю, 2022 год будет принадлежать сильному и статному животному - Черному водяному Тигру.

Сахалинский зоопарк приглашает детей в возрасте 5-14 лет принять участие в творческом конкурсе новогодней игрушки «Полосатые стиляги», посвященному этому хищнику. Участникам предстоит попробовать себя в роли скульпторов и изготовить из теста символ предстоящего Нового года.

Одна из четырех номинаций поможет определиться с идеей и воссоздать через скульптуру художественный образ игрушки: «Полосатые стиляги», «Новогодний тигренок», «Мистер Эксклюзив» или «Мисс Новогоднее очарование».

Прием поделок начнется уже с 1 декабря и продлится до 14 декабря включительно в административном здании зоопарка по адресу ул. Детская 4 а. Выставка расположится в экспозиции «Экзотариум» на 2 этаже, с 1 по 31 декабря.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на официальном сайте Сахалинского зооботанического парка (www.sakhalinzoo.ru) 27 декабря 2021 года. В этот же день станет известна дата и время награждения.

Ознакомиться с положением о Конкурсе можно на сайте зоопарка www.sakhalinzoo.ru (раздел конкурсы)