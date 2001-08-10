В Южно-Сахалинске состоялись публичные слушания проекта бюджета на 2022 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись публичные слушания проекта бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В обсуждении главного финансового документа приняли участие общественники, горожане, депутаты Городской думы и председатель Сергей Дмитриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приветствуя участников публичных слушаний, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что бюджет города остается социально-ориентированным. При этом собственные доходы сохраняются на стабильном уровне. Этому способствует развитие сферы малого и среднего предпринимательства. Между тем, в нынешней ситуации необходимо принимать взвешенные решения при распределении расходной части бюджета. Сейчас важно сообща вместе с депутатами Городской думы, общественниками, жителями детально проработать бюджет, чтобы реализовать все запланированные задачи.

Сергей Надсадин также озвучил основные итоги работы муниципалитета в текущем году и обозначил планы на ближайшие годы. Так, муниципалитет продолжит работу по содержанию и ремонту дорог, дворов. В дорожный фонд на 2022 год на эти цели будет заложено более 4 миллиардов рублей. Работы будут вестись также и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Продолжится жилищное строительство. За три ближайших года в Южно-Сахалинске планируется построить порядка 750 тысяч квадратных метров жилья. В приоритете социальная сфера - все обязательства будут сохранены в полном объеме: выплаты заработной платы, меры соцподдержки, содержание школ и детских садов, учреждений дополнительного образования. Продолжится реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, строительство социальных объектов. Сейчас завершается возведение нового детского сада «Лукоморье» в Дальнем. Весной 2022 года он примет 330 малышей. Продолжится работа по реформе общественного транспорта.

С основным докладом по проекту бюджета выступила директор департамента финансов Юлия Квасникова. Так, бюджет городского округа формируется из собственных доходов муниципалитета, а также областной финансовой помощи. 50 процентов от общего объема расходов на 2022 год направлены на социальную сферу - это расходы на образование, культуру, спорт и социальную политику. Наибольший удельный вес в бюджете 2022 года составляют расходы по разделу «Образование». Средства планируется направить в том числе на продолжение строительства дополнительного здания к действующей школе № 30 и школы искусств в планировочном районе Луговое, на выполнение проектных работ для строительства школы в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска.

Продолжится благоустройство городских территорий: освещение улиц, озеленение, текущее содержание и ремонт объектов внутриквартального благоустройства, ликвидация несанкционированных свалок, содержание муниципальных детских игровых площадок.

После доклада все присутствующие смогли задать вопросы. Член городского общественного совета Олег Меркушев поинтересовался сроками строительства сквера «Авиаторов» в Хомутово. Напомним, проект стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Средства на реализацию проекта заложены в полном объеме, сквер будет благоустроен в 2022 году. Горожане и ряд депутатов Городской думы задали вопросы по ремонту улиц и дворов.

Так, один из жителей озвучил давно назревшую, по его мнению, необходимость отремонтировать двор по пр. Мира, в котором он живет. Сергей Надсадин поручил запланировать выездное совещание и на месте определить объемы необходимого ремонта. Мэр подчеркнул, что объективно в Южно-Сахалинске капитально отремонтировано только порядка 50 процентов дворов. Работы еще много и она тщательно планируется. В этом году были капитально обновлены десятки дворовых территорий, а также развернулась масштабная кампания по текущему ремонту. Приведено в порядок почти 350 дворов. Таких же объемов планируется придерживаться и в следующем году.

В адрес администрации поступили и коллективные обращения, в которых свои предложения по развитию территорий изложили жители нескольких городских микрорайонов.

По итогам публичных слушаний единогласно был принят итоговый документ, в включающий в себя все поступившие предложения. Проект бюджета будет рассмотрен на комитете по экономике и бюджету и вынесен для утверждения на заседание Городской думы.