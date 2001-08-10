Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тихоокеанское информагентство «Острова» поможет вдохновиться идеями новогодних подарков друзьям, родственникам и коллегам. Найти, купить, заказать – на всё это нужно время, и лучше сделать выбор заранее, чтобы упростить себе участь к Новому году. Вот небольшая виртуальная экскурсия, где постараемся ответить – что же подарить?

Настольная игра

Да, популярно, да, идея не самая новая. Но не забывайте, на Сахалине холодный сезон длится практически до мая, и почему бы не собрать друзей и поиграть в «настолки». Если у человека, которому вы хотите сделать подарок, большая семья или весёлая компания, то хорошая игра станет идеальной для совместного времяпровождения.

Подарочный сертификат в салон массажа и красоты

Подарочный сертификат в такое место: это здоровье, удовольствие и яркие эмоции в одном конверте. «Жизнь начинается после массажа», – отмечают в южносахалинском салоне профессионального массажа Bliss. Здесь готовы предложить подарочный сертификат на любую сумму, а обладатель позже может сам решить, какую процедуру стоит выбрать.

«Я планирую записать маму на медовый массаж. Недавно сама была на точечном массаже – полный восторг! Ещё и получила скидку в 10 % как владелец карты сахалинца. А так как я в целом любитель себя порадовать уходовыми процедурами, думаю, при регулярном посещении, экономия получится приличная», – рассказала информагентству жительница Южно-Сахалинска Валентина Осипова.

Спортивный подарок

Сахалин – регион спортивный. Физической культурой и спортом здесь, по подсчётам властей, занимаются более 50 % населения. Этот остров просто находка как для массового спорта, так и профессионального. В интернет-магазине спортивных товаров «ЭкстримМаркет» готовы предложить широкий ассортимент экипировки, сноубордов, горных лыж, экстремальных велосипедов и тюбингов. За покупки по карте сахалинца вернётся кэшбек в 5%.

Для тех, кто хочет учиться

Серьёзный подарок – книги или сертификат на обучение или посещение выставок. Поинтересуйтесь в местных музеях, готовы ли они предложить такую услугу – если да, то почему бы и не одарить таким подарком друга? Выберите и несколько отличных книг, которые порадуют близких.

Подписка

В наше почти полностью онлайновое время подписка – очень удобный вариант подарка. Бегать по магазинам не надо, можно выбрать и купить онлайн, так и подарить. Это особенно важно, если близкий человек находится далеко. Вариантов много, гуглите, выбирайте.

«Я живу в Корсакове, а младшая сестра учится в Москве. Она любит смотреть сериалы и фильмы в свободное время. Вот, решил подарить ей подписку на какой-нибудь киносервис. Остановился на PREMIER, как владелец карты «Мир», могу получить 20-процентный кэшбэк за первую покупку подписки или любого видеоконтента до 31 декабря», – рассказал ТИА «Острова» Владимир Миронов.

Уютный трикотаж

Лучшее решение, чтобы согреться в холода – мягчайший трикотаж. По многим рейтингам такой вариант подарка уверенно лидирует к новогодним праздникам, ведь в запасе остаются почти два месяца зимы и сахалинские прохладные март с апрелем. Большой выбор качественного трикотажа и белья можно посмотреть у белорусского производителя.

«Я люблю дарить подругам и детям качественные пижамы с принтами, мужу хочу в этом году выбрать уютную домашнюю футболку. Сегодня была в магазине SERGE, оценила ассортимент, вернусь сюда в выходные дни, чтобы тщательнее выбрать. Приятно, что по карте сахалинца можно получить 3-х процентную скидку на одежду», – рассказала ТИА «Острова» жительница Южно-Сахалинска Тамара Воронцова.

Практичный подарок

В этом списке может быть много вариантов. Удобное переносное зарядное устройство, подставка для ноутбука, креативный цветочный горшок, набор посуды, походный набор, термокружка – перечислять можно бесконечно. Проявите фантазию, мы уверены, выбор будет велик.

Непрактичный, но очень красивый подарок

В его выборе точно не должно быть спешки. Ювелирные изделия и часы попадают в самое сердце только тогда, когда к их внешнему виду нет нареканий – они изысканны и качественны, и сразу понятно – подбирали со всей тщательностью. В сети часовых салонов BIG BEN в Южно-Сахалинске помогут выбрать достойный и оригинальный подарок на новый год. Помимо часов, там есть выбор от ручек до обложек для документов. Подарок по карте сахалинца можно приобрести со скидкой.

Желаем, чтобы ваш подарок стал воплощением новогоднего чуда. ТИА «Острова» поможет читателям сберечь время для более приятных занятий – вспомнить любимые зимние фильмы, обновить новогодние игрушки, собраться с друзьями. А в одном из ближайших материалов информагентство расскажет о тех местах в Южно-Сахалинске, где можно провести свободное время с пользой в ожидании Нового года.