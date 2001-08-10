В Холмской больнице после ремонта открыли дневной стационар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В структурном подразделении больницы заменили системы водо-, тепло- и электроснабжения, полы и двери, а также выполнили внутреннюю отделку помещений и установили современное освещение, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Структурное подразделение больницы размещается в здании, которое ранее принадлежало санаторию морского пароходства. Помещения уже давно нуждались в капитальном ремонте.
– Мы какое-то время поддерживали состояние помещений косметически. Люди были довольны качеством оказания медицинской помощи. Однако условия оставляли желать лучшего – отсутствовало хорошее освещение, стены осыпались, с водоснабжением были проблемы. Теперь все существенно изменилось, – рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.
За две смены медицинскую помощь в дневном стационаре могут получить до 60 человек. Подразделение больницы работает в ежедневном режиме. Пациенты приходят на капельницу, физиолечение и лечебную гимнастику.
– Впервые прохожу здесь лечение – очень нравится. Врачи хорошие, внимательные. Помещения теплые, светлые и уютные, – поделилась жительница Холмска.
Отметим, ранее в этом здании провели ремонт отделения переливания крови, а до конца года будет выполнено косметическое обновление холла 2-го этажа.
Повышение доступности медицинской помощи на островах является одним из приоритетов регионального правительства. По поручению губернатора Валерия Лимаренко ежегодно на оснащение островных лечебных организаций выделяются сотни миллионов рублей. Кроме того, соответствующая работа ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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