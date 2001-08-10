Сахалинские единороссы помогут островным зоозащитникам справиться с проблемами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проблемы сахалинских организаций зоозащитников обсудили на внеплановой встрече в стенах областной Думы 18 ноября. Ее инициировали секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Андрей Хапочкин и руководитель партийной фракции в островном парламенте, член президиума регионального политического совета партии Виталий Гомилевский.

«Мы общаемся с зоозащитниками постоянно, проехали по всем приютам. Назрели вопросы, решили обсудить их точечно на такой общей встрече, - рассказал Андрей Хапочкин. – Видим, какая боль у людей в сердце, слезы в глазах. Услышали много жалоб, предложений, все их берем в работу. Уже решено, что в следующем году вдвое увеличим грантовую поддержку таких организаций на приобретение лечебных материалов, хирургического оборудования для стерилизации».

Виталий Гомилевский сообщил, что решение многих вопросов требует изменений законодательства. Например, есть некоторые категории земельных участков, которые находятся в достаточном санитарном отрыве от поселков, и в теории на них можно было бы строить приюты для животных. Однако сейчас в законе такого разрешения нет. Несколько человек рассказали, что аренда земли слишком дорогая, практически все средства благотворителей уходят на оплату. Вопрос снижения стоимости аренды также планируют решить уже в следующем году.

«Эти неравнодушные, добросовестные люди делают дело очень нужное, очень полезное и для людей, и для животных. Нужно им помогать обязательно», - подчеркнул Гомилевский.

Хапочкин заверил участников встречи, что сахалинские единороссы никогда не были и не будут в стороне от проблем зоозащитников и всегда готовы к диалогу и обсуждению острых вопросов.

Волонтеры также пожаловались, что в некоторых питомниках, получающих бюджетные средства на содержание, творятся настоящие «безобразия». Депутаты планируют посетить такие приюты с ветеринарной проверкой.