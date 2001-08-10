Ски-пас на "Горный воздух" на весь сезон обойдется сахалинцам в 35 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранняя продажа ски-пассов стартовала на СТК «Горный воздух». Приобрести ски-пасс на весь зимний сезон 2021/22 со скидкой можно с 17 до 30 ноября в кассе №5 входной группы комплекса. В этом году он обойдётся в 35000 рублей. А для держателей Карты сахалинца - 32000 рублей, как и в прошлом году. Им предоставляются скидки на все зимние тарифы комплекса, рассказали ТИА "Острова" в СТК.
- По карте сахалинца действуют скидки 10% на услуги "Горного Воздуха", - отметил директор СТК "Горный воздух" Александр Марченко. - Скидку можно получить не только на подъёмы на канатной дороге, но и на услуги партнеров комплекса: в магазинах, прокатах, а также в кафе на средней станции.
Тарифы на «Горном воздухе» не изменялись с 2015 года и являются одними из самых низких по России, например, сезонный ски-пасс на горном курорте "Роза хутор" стоит 52 000 рублей, а во время предпродажи 46 800 рублей, на курорте «Красная поляна» стоимость сезонного ски-пасс составит 44 500 рублей, а во время ранней продажи 40 500 рублей.
В этом году в тарифных планах есть изменения, но благодаря системе скидок, повышение стоимости при использовании Карты сахалинца будут незначительны.
- Если говорить о конкретных примерах, то тариф "Безлимитный 2 дня", который пользуется спросом в выходные дни, стоил 2800 рублей, сейчас он обойдётся гостям комплекса в 3300 рублей. По Карте сахалинца цена составит 3000 рублей, - добавил Александр Марченко.
Также для сахалинцев остались льготные тарифы - услуги канатной дороги для детей, инвалидов, членов многодетных семей и пенсионеров бесплатны при предъявлении подтверждающих документов.
Напомним, «Горный воздух» в прошлом году посетили 205 058 человек. В сравнении с сезоном 2019/2020 показатель вырос на 39 773 человека. Благодаря открытию новых трасс «Зубатка» и «Таежная» на горе Красная этот показатель планируют увеличить.
Ознакомиться с тарифными планам на предстоящий сезон сахалинцы могут на сайте СТК «Горный воздух» во вкладке «Тарифы» https://ski-gv.ru/uslugi/tariffs/, а также в социальных сетях комплекса.
Режим работы кассы №5:
Понедельник-пятница с 12:00 до 19:00 часов;
Суббота-воскресенье с 10:00 до 19:00 часов.
Подробную информацию, возможно, получить по телефону 8 (4242) 51-11-10 добавочный 131.
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