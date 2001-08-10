Отели и гостиницы Сахалина теперь могут ставить на учет постояльцев через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гостиницы, отели, санатории, хостелы и другие объекты размещения, расположенные на территории Сахалинской области, получили возможность ставить гостей на учет в УВМ МВД через интернет при помощи модуля ФМС сервиса Контур.Отель, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

По закону данные о прибывающих из других регионов гражданах РФ нужно передавать в УВМ МВД в течение суток, об иностранцах - в течение одного рабочего дня с момента заезда. За нарушение этих сроков юридическому лицу грозит штраф от 400 000 до 500 000 рублей за каждого иностранного гостя и до 750 000 рублей за российского постояльца.

По информации Министерства туризма Сахалинской области, руководители коллективных средств размещения неоднократно сообщали о неудобном формате взаимодействия с УВМ МВД, ведь чтобы информировать отделения госоргана, приходится отрывать от работы сотрудников. Специалисты министерства и Контура изучили возможности дистанционной передачи информации и провели совещания с ведущими гостиницами, структурами МВД. Итогом этой работы стала возможность подключать объекты размещения к электронному документообороту с правоохранительными органами через систему Контур.Отель.

Электронный документооборот (ЭДО) с МВД позволяет гостинице моментально отчитываться о прибывающих гостях прямо со своего компьютера. Это значительно снижает риск опозданий и штрафов.

Сахалинская область стала 69-м по очереди регионом, подключившимся к электронному документообороту с МВД через Контур.

- Подготовкой запуска ЭДО с МВД в регионе мы планомерно занимались более двух лет, - рассказал менеджер по маркетингу сервиса Контур.Отель Эдуард Макаров. - Совместно с МВД провели большую работу по настройке оборудования, согласованию и тестированию транспортной схемы. Несколько гостиниц Сахалинской области принимали активное участие в проверке ее работоспособности. С запуском ЭДО отельеры одного из самых восточных регионов страны наконец могут взаимодействовать с контролирующими органами электронно, без необходимости постоянно ездить в отделение УВМ МВД и отвозить уведомления. Теперь мы можем официально сказать, что Контур работает с гостиницами не только от Калининграда до Владивостока, но и от Калининграда до Сахалина.

Чтобы ознакомиться с порядком действий для подключения гостиниц региона к ЭДО с МВД, нужно оставить заявку на сайте. Соглашения выдаются в УВМ МВД по Сахалинской области.