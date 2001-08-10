Еще 12 "зебр" в Южно-Сахалинске получат вызывные светофоры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также в соответствии с изменениями в нормативных требованиях до конца года в Южно-Сахалинске будут оборудованы светофорами с вызывным устройством 12 нерегулируемых пешеходных переходов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящее время практически все эти пешеходные переходы оборудованы светофорами Т-7, которые работают в постоянном желтом мигающем режиме для привлечения внимания водителей.
Отметим, согласно изменениям в действующих нормативах и по требованию ГИБДД, светофоры необходимо установить на всех нерегулируемых пешеходных переходах на дорогах с движением в четыре полосы, а также особое вминание уделять переходам вблизи образовательных учреждений.
Так, на ул. Сахалинской светофоры с вызывным устройством установят, в том числе, и в дополнение к островкам безопасности: в районе ул. Колодезной, ул. Физкультурной, ул. Сентябрьской. Будет оборудован светофором переход на пр. Победы в районе ул. Физкультурной. Здесь также есть островок безопасности.
Светофор с вызывным устройством установят и на ул. Ленина в районе «Федоровки» (ул. Ленина, 555), на ул. Железнодорожной в районе ул. Телеграфной, на ул. Горького (северная сторона площади Победы), где расположена Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе и другие спортобъекты. Появится светофор и на пр. Победы в районе дома №80 («Городские бани»), здесь рядом расположена гимназия №2.
Два светофора с кнопкой вызова установят на ул. Пуркаева: в районе дома № 82 (ГТС), а также здания №102, где расположены автомагазины. Также светофор установят в районе ТЦ «Аллея» на ул. Фархутдинова. Транспортно-пешеходный светофор появится на перекрестке ул. Физкультурной с ул. Пионерской. Все работы по установке подрядная организация должна выполнить до конца ноября.
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