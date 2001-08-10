Сахалинец, внесших особый вклад в развитие торговли, наградили знаками губернатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятные знаки губернатора вручили жителям областного центра, внесшим особый вклад в развитие сферы торговли и потребительского рынка в городском округе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Церемония награждения прошла в администрации Южно-Сахалинска.

- Мы наградили людей, которые являются истинными профессионалами своего дела. Таких горожан в нашем городе очень много, поэтому хочется выразить всем слова благодарности. Наш рынок в достаточной мере насыщен, есть разнообразные товары, с различным качеством и свойством. Также мы все видим, современные объекты торговли являются украшением города: оригинальные архитектурные решения, благоустроенная прилегающая территория. За все это хочется сказать вам огромное спасибо, - обратилась к собравшимся директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Всего знаками в честь 75-летия Сахалинской области были отмечены 16 человек:

- Власов Виктор Михайлович — заместитель директора ООО «Эврика-Трейд»;

- Горбунова Людмила Михайловна — директор ООО «Кондитерская лавка»;

- Семикина Татьяна Григорьевна — главный технолог ООО «Кондитерская лавка»;

- Ерзикова Евгения Викторовна — заместитель директора ООО «Эврика-Трейд»;

- Гребенюк Марина Николаевна — управляющая магазином «Эконом» индивидуального предпринимателя Зацепиной О.А.;

- Хасьянова Леся Михайловна — заместитель генерального директора АО «Монерон»;

- Им Юрий Владимирович — заместитель генерального директора гостиничного комплекса «Мега Палас Отель» ООО «Грин Солюшион»;

- Се Валерия Донкильевна — директор кафе «Сохо»;

- Ложкина Ольга Леонидовна — главный бухгалтер ООО «Весть»;

- Леонов Валерий Николаевич — директор ООО ТФ «Сахалинский Бекон – 2»;

- Макарова Елизавета Юрьевна — директор магазина «Первый семейный», ООО «Первая Розничная компания»;

- Новоселова Наталья Викторовна — главный технолог пекарного производства ООО «Первая Розничная компания»;

- Ускова Елена Алексеевна — заведующий кулинарным производством ООО «Первая Розничная компания»;

- Шахматова Анна Александровна — специалист по расчетно-кассовому обслуживанию ООО «Первая Розничная компания»;

- Ширяева Ирина Михайловна — начальник отдела по расчетам с персоналом ООО «Первая Розничная компания»;

- Югай Татьяна Сергеевна — художник-модельер, ателье «Трикотаж».

Ранее памятные знаки уже были вручены фронтовикам