Сахалинец, внесших особый вклад в развитие торговли, наградили знаками губернатора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Памятные знаки губернатора вручили жителям областного центра, внесшим особый вклад в развитие сферы торговли и потребительского рынка в городском округе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Церемония награждения прошла в администрации Южно-Сахалинска.
- Мы наградили людей, которые являются истинными профессионалами своего дела. Таких горожан в нашем городе очень много, поэтому хочется выразить всем слова благодарности. Наш рынок в достаточной мере насыщен, есть разнообразные товары, с различным качеством и свойством. Также мы все видим, современные объекты торговли являются украшением города: оригинальные архитектурные решения, благоустроенная прилегающая территория. За все это хочется сказать вам огромное спасибо, - обратилась к собравшимся директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Всего знаками в честь 75-летия Сахалинской области были отмечены 16 человек:
- Власов Виктор Михайлович — заместитель директора ООО «Эврика-Трейд»;
- Горбунова Людмила Михайловна — директор ООО «Кондитерская лавка»;
- Семикина Татьяна Григорьевна — главный технолог ООО «Кондитерская лавка»;
- Ерзикова Евгения Викторовна — заместитель директора ООО «Эврика-Трейд»;
- Гребенюк Марина Николаевна — управляющая магазином «Эконом» индивидуального предпринимателя Зацепиной О.А.;
- Хасьянова Леся Михайловна — заместитель генерального директора АО «Монерон»;
- Им Юрий Владимирович — заместитель генерального директора гостиничного комплекса «Мега Палас Отель» ООО «Грин Солюшион»;
- Се Валерия Донкильевна — директор кафе «Сохо»;
- Ложкина Ольга Леонидовна — главный бухгалтер ООО «Весть»;
- Леонов Валерий Николаевич — директор ООО ТФ «Сахалинский Бекон – 2»;
- Макарова Елизавета Юрьевна — директор магазина «Первый семейный», ООО «Первая Розничная компания»;
- Новоселова Наталья Викторовна — главный технолог пекарного производства ООО «Первая Розничная компания»;
- Ускова Елена Алексеевна — заведующий кулинарным производством ООО «Первая Розничная компания»;
- Шахматова Анна Александровна — специалист по расчетно-кассовому обслуживанию ООО «Первая Розничная компания»;
- Ширяева Ирина Михайловна — начальник отдела по расчетам с персоналом ООО «Первая Розничная компания»;
- Югай Татьяна Сергеевна — художник-модельер, ателье «Трикотаж».
Ранее памятные знаки уже были вручены фронтовикам
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