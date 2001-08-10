Стартует конкурс 75 необычных историй Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал конкурс творческих работ "75 необычных историй Южно-Сахалинска", посвященного 75-летию островного региона. Об этом объявили организаторы проекта на брифинге, прошедшем в главной библиотеке области 15 ноября. К участию в конкурсе приглашаются островные школьники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Инициаторами проекта выступили департамент образования администрации города совместно с Южно-Сахалинским отделением СРО ООГО "Союз женщин России". Соорганизаторы – Сахалинская областная универсальная библиотека, Сахалинский театр кукол, а также Сахалинское региональное отделение союза писателей России.

Главными целями конкурса стали: сохранение традиций написания самостоятельной творческой работы, создание мотивации для изучения возможностей русского языка путём освоения литературных жанров, а также пробуждение интереса к истории родного края, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

– Этот конкурс – индивидуальная работа ребенка в жанре рассказа, очерка или эссе о том, что выдающегося сделано в островном регионе за 75 лет. Участники могут рассказать о выдающихся родственниках, любимом уголке островной столицы или о жителе Южно-Сахалинска, который стал для них примером или настоящим героем. Лучшие творческие работы войдут в одноимённую книгу. Надеемся, что конкурс привлечет внимание ребят, – рассказала председатель правления Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России» Елена Столярова.

Важность конкурса отметила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. По ее мнению, такие творческие испытания – это не просто возможность еще раз убедиться в талантах детей и пробудить интерес к истории своего города, но и шанс понять, смогут ли ребята провести собственное исследование, посмотреть на свою семью с другой стороны, пообщаться с родственниками, забыв о гаджетах.

Сахалинская областная библиотека поддержала идею конкурса, в первую очередь потому, что располагает большим количеством краеведческих изданий, которые могут быть полезны ребятам при подготовке работ.

– Отрадно, что итогом станет издание сборника, который попадет во все библиотеки Сахалинской области и станет историческим документом. Очень важно, что конкурс привлечет молодежь к исследовательской работе и желанию узнать о своей родине больше, – отметила директор СахОУНБ Валентина Малышева.

Конкурс продлится до 15 января 2022 года. По его завершению состоится церемония награждения и презентация книги «75 необычных историй Южно-Сахалинска» на базе Сахалинского театра кукол. Более подробная информация и образец заявки для участия размещены в Положении о конкурсе.