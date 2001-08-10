В Южно-Сахалинске стартует акция "Городская елка добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благотворительная новогодняя акция «Городская елка добра» стартует в областном центре. Ее идея проста - любой желающий может подарить праздник тем, кто его особенно ждет - детям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В преддверии наступления 2022-го года команда единомышленников из администрации города, предпринимателей и неравнодушных горожан исполнит детские мечты. Как и в прошлом году, инициативу поддержал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Почти два года весь мир живет в условиях пандемии. И в это непростое для всех время должно быть место добру и радости, которые, в первую очередь, нужно дать дарить детям. «Ёлка добра» показала — у нас много неравнодушных людей, отзывчивых предпринимателей, которые откликнулись и исполнили детские мечты. Сейчас мы работаем с семьями, выполняем роль эдаких «разведчиков» Деда Мороза, чтобы узнать, что же загадали ребята. Как и в прошлом году - исполним желания детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Этот будут и совсем малыши, и школьники. В середине декабря для них планируем провести большой праздник. Пока определяемся с форматом - всё будет зависеть от санитарных требований. Но, неизменно одно - каждая детская мечта будет исполнена, - рассказала директор МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» Екатерина Каширина.
К акции «Городская елка добра» приглашают присоединиться неравнодушных граждан, общественные организации, предпринимателей. О своем желании исполнить детскую мечту можно написать на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или в whatsapp координаторам проекта от МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» по телефонам: +7-914-756-74-43, +7-924-188-86-80.
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