36 сирот в Сахалинской до сих пор не получили положенное жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
- Вопрос обеспечения сахалинцев и курильчан качественным жильем является для нас одним из приоритетных, - отметил Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания. - Особенно это касается приобретения квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Государство гарантирует сиротам жилье. Ситуацию на постоянном контроле должно держать не только правительство области, но и глава каждого муниципалитета.
На сегодня из запланированных в этом году 246 квартир сиротам предоставлено 151 жилое помещение, 61 квартира - на стадии оформления, что в общей сложности составляет 86 процентов. Особое внимание на своевременное выполнение задачи рекомендовали обратить мэрам Александровск-Сахалинского, Ногликского, Анивского районов и Южно-Сахалинска. До конца года все квартиры должны быть переданы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Отметим, на предоставление жилья сиротам в этом году предусмотрено более 416 миллионов рублей, большая часть - из областного бюджета. Поскольку потребность в течение года возросла, министерство образования региона вышло с инициативой увеличить финансирование программы на 197 миллионов рублей. Предложения включены в сводный реестр на поправки областного бюджета в 2021 году.
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