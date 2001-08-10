36 сирот в Сахалинской до сих пор не получили положенное жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

- Вопрос обеспечения сахалинцев и курильчан качественным жильем является для нас одним из приоритетных, - отметил Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания. - Особенно это касается приобретения квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Государство гарантирует сиротам жилье. Ситуацию на постоянном контроле должно держать не только правительство области, но и глава каждого муниципалитета.

На сегодня из запланированных в этом году 246 квартир сиротам предоставлено 151 жилое помещение, 61 квартира - на стадии оформления, что в общей сложности составляет 86 процентов. Особое внимание на своевременное выполнение задачи рекомендовали обратить мэрам Александровск-Сахалинского, Ногликского, Анивского районов и Южно-Сахалинска. До конца года все квартиры должны быть переданы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Отметим, на предоставление жилья сиротам в этом году предусмотрено более 416 миллионов рублей, большая часть - из областного бюджета. Поскольку потребность в течение года возросла, министерство образования региона вышло с инициативой увеличить финансирование программы на 197 миллионов рублей. Предложения включены в сводный реестр на поправки областного бюджета в 2021 году.