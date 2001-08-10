Андрей Хапочкин вместе с руководством области и города проверил содержание дворов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин принял участие в рейде по дворам Южно-Сахалинска 13 ноября. Глава островных единороссов вместе с губернатором Валерием Лимаренко и мэром Сергеем Надсадиным проверили соблюдение стандартов уборки улиц, дворов, общественных пространств.

«Сегодня встретились с тремя управляющими компаниями. Везде, в рамках исполнения поручения губернатора, обустроены комнаты дворника: с инвентарем, место отдыха. Надо сказать, что требования к городским службам очень строгие, контроль жесткий. Стандарты по уборке по поручению Валерия Лимаренко разработаны на каждый сезон - зимний, летний, межсезонье», - рассказал Андрей Хапочкин.

Он привел пример таких стандартов: уборка и вывоз мусора, а также подметание дорог и очищение скамеек должны происходить ежедневно. Подметальная машина используется раз в три дня, раз в неделю чистятся козырьки подъездов, а раз в десять дней проводится обработка мусорных контейнеров.

«Один из вопросов, который обсудили сегодня - оснащение дворников техникой: подметальной техникой в летний период, а зимой - малой снегоуборочной техникой. В этом вопросе управляющим компаниям помогут фонд содействия малому и среднему предпринимательству и минЖКХ», - сообщил секретарь регионального отделения партии.

О всех недоработках управляющих компаний в работах по содержанию дворовых территорий жители могут сообщить напрямую в мэрию Южно-Сахалинска или оповестить власти через приложение «Сахалин.Онлайн».