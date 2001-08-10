Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии соответствующего территориального органа ФССП России, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно во всех территориальных органах ФССП России.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Номер телефона горячей линии УФССП России по Сахалинской области 8-(42-42) 500-226.