Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии соответствующего территориального органа ФССП России, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно во всех территориальных органах ФССП России.
После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату денежных средств.
Номер телефона горячей линии УФССП России по Сахалинской области 8-(42-42) 500-226.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:43 12 Ноября Разработка проекта первой очереди парка "Дальний" в Южно-Сахалинске завершается
15:23 11 Ноября Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
13:14 11 Ноября Сотрудник курьерской службы на Сахалине проиграл чужие деньги на ставках
10:30 12 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
Выбор редакции
- 17:06 Вчера Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 Вчера Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
- 13:58 12 Ноября На космодром "Восточный" прибыл "Фрегат" для лунной миссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?