Готовность дворов к зиме проверили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время субботнего объезда губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин встретились с руководителями нескольких управляющих компаний города, проверили готовность организаций к зимнему содержанию дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе рабочей поездки также приняли участие министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, министр по эффективному управлению регионов Олег Попов, вице-мэр областного центра Александр Гринберг, специалисты департамента городского хозяйства. Основное внимание было уделено соблюдению управляющими компаниями требований нового стандарта содержания придомовых территорий. Напомним, он направлен на то, чтобы повысить качество уборки дворов, а также оптимизировать трудовые ресурсы, облегчить работу персонала. Ранее регламенты по летнему и зимнему содержанию были внедрены в работу муниципального предприятия «ЖЭУ-10» и рекомендованы для применения частным компаниям. Среди ключевых моментов — обустройство отдельного помещения для отдыха и переодевания дворников. Также зимой особую значимость приобретает использование рабочими механизированного оборудования для уборки снега. Техника позволяет существенно сократить время на данный производственный процесс, повысить его эффективность. Как подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, летом в городе выполнен колоссальный объем работы по приведению в порядок дворовых территорий. Заменено поврежденное асфальтобетонное покрытие на территории 345 дворов. Текущий ремонт выполнен на площади 35500 квадратных метров. Задача муниципалитета, управляющих компаний — держать высокую планку и в зимнее время, обеспечивая своевременную и качественную расчистку, от этого во многом зависит комфорт горожан.

Несмотря на преимущество современной техники, на сегодняшний день не все управляющие компании приобрели оборудование. Основная причина в том, что закупка техники связана с финансовой нагрузкой, которую не все организации могут себе позволить.

– Сегодняшний объезд мы начали с северной части города, из этих районов зимой поступает наибольшее количество жалоб на плохую расчистку. К сожалению, по ее итогам мы видим, что по объективным причинам техника есть не везде, – отметил Сергей Надсадин. – Вместе с тем требования к качеству расчистки растут, соблюдение нового стандарта приобретает особую актуальность, а значит, мы будем продолжать работать в этом направлении.

Градоначальник подчеркнул, что при содействии правительства Сахалинской области, министерства ЖКХ будут проработаны различные механизмы оказания помощи организациям. Среди них - лизинговые платежи, поддержка в форме грантов и субсидий.

В ближайшее время муниципалитет проведет анализ потребностей УК в малой механизации, определит объем необходимой финансовой поддержки для проработки дальнейших вариантов представления помощи